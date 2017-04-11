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Новости / Происшествия

МЧС опубликовало список погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье.

Вчера, 17:56 | Просмотров: 366 | Версия для печати
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11 февраля в 14.24 в Раменском районе рухнул пассажирский самолет, следовавший рейсом "Москва-Орск".

 

На борту воздушного судна находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил.

 

Из обслуживающего персонала на борту лайнера находились четыре мужчины и две женщины:

 

- Валерий Губанов - командир экипажа;

- Сергей Гамбарян - второй пилот;

- Анастасия Славинская - бортпроводник;

- Виктория Коболь - проводник;

- Олег Сергеев - техник;

- Андрей Рябинин – техник.

 

Пассажиры самолета Ан-148:

 

1
АНОХИН Виктор
 

АНОХИНА Зоя
 

ДМИТРИЕНКО Юлия
 

ГАХРАМАНОВ Намиг
 

КАРПУШКИН Анатолий
 

КАРПУШКИНА Татьяна
 

КИСЕЛЕВА Екатерина
 

КЛАЕВ Юрий
 

КОЛОДЕЗНЫЙ Анатолий
 
10 
КОРОТКОВ Евгений
 
11 
КОВЧУГА Людмила Сергеевна
 
12 
ЛЕОНОВА Ольга
 
13 
ЛЕВАНОВ Евгений (ребенок)
 
14 
ЛЕВАНОВ Евгений (1979 г.р.)
 
15 
СЕРГОШКО Александр
 
16 
СЕВОЯН Варсик
 
17 
СИНИЦИНА Татьяна
 
18 
ВЕДЯКИНА Мария
 
19 
АКНАЗАРОВ  Тамерлан Турибекович
 
20 
АЛЕКСАНДРОВ Илья
 
21 
АЛЕКСЕЕНКОТ Крискентия Николавна
 
22 
БОЙКОВА Екатерина Михайловна
 
23 
БУЛАТОВА Лилия
 
24 
ВЕДИБОРЕНКО Илья Владимирович
 
25
ГАУССБ Альфия Акзамовна
 
26 
ГРАЧЕВ Алексей Евгеньевич
 
27 
ДРИШОВА Ирина
 
28 
ГРОМОВ Игорь
 
29 
ДАВЫДОВА Елена Васильевна
 
30 
ДОЛБИН Виктор
 
31 
ДРАГИНА Маргарита
 
32 
ИВАНОВ Вячеслав Анатольевич
 
33 
ИЛЬИНОВ Евгений
 
34 
КАЛАШНИК Марина Александровна
 
35 
КАРМАЛЕЕВ Борис Александрович
 
36 
КОЗУПИЦКАЯ Антонина Ивановна
 
37 
КРАСОВА Надежда (ребенок)
 
38 
КРАСОВА Оксана
 
39 
ПУРЕПОВ Олег
 
40 
МАЧНЕВА Светлана
 
41 
МЕЩЕРЯКОВА Наталья
 
42 
МОМЗИКОВА Кристина
 
43 
НАЗАРОВ Максим
 
44 
НАСЫРОВА Екатерина Павловна
 
45 
НИКИТЕНКОВА Галина
 
46 
НИКИТЧЕНКО Алексей
 
47 
НИКОЛАЕНКО Любовь
 
48 
НОРМАНТОВИЧ Александр
 
49
НОРМАНТОВИЧ Владимир
 
50 
ПАНЧЕНКО Сергей
 
51 
ПОЛЕТАЕВ Илья Сергеевич (ребенок)
 
52 
РАДЧУК Инна Евгеньевна
 
53 
РЕМАРЧУК Владимир
 
54 
СОН Ульяна
 
55 
СТАВСКИЙ Илья
 
56 
ТОЛКАЧЕВ Вячеслав
 
57 
ТОЛКАЧЕВ Иван Владимирович
 
58 
ТОЛКАЧЕВА Любовь
 
59 
ТОЛМАСОВА Дарья
 
60 
ТУЛЬКУБАЕВ Фиргат Ринатович
 
61 
УРАЗАЕВА Марина
 
62 
УСАЧЕВ Владимир Павлович
 
63 
ХОХЛОВА Ольга Анатольевна
 
64 
ЦИГИЧКО Ольга
 
65 
ЯМАЕВ Юрий
 



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