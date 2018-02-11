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Разбившийся в Помосковье самолет два года простоял в ангаре на хранении.

Вчера, 18:17 | Просмотров: 265 | Версия для печати
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11 февраля 2018 года в 14.24 в районе деревни Степановское в Раменском районе Подмосковья разбился пассажирский самолет Ан-148-100В авиакомпании "Саратовские авиалинии".
 
Авиалайнер выполнял рейс по маршруту Москва-Орск (Оренбургская область). На борту самолета находились шесть членов экипажа и 65 пассажиров. Все они погибли.
 
По информации СМИ, за несколько минут до падения пилот самолета сообщил авиадиспетчерам о неисправности и должен был совершить аварийную посадку в Жуковском.
 
Из досье:
Ан-148 - двухдвигательный реактивный пассажирский самолет, предназначенный для региональных перевозок. Был разработга в 2000-х годах и пришел на смену Ту-134.
 
Всего было произведено 43 авиалайнера. Находятся в эксплуатации российских авиакомпаний "Россия", "Саратовские авиалинии", "Ангара", ВВС России, северокорейской Air Koryo и кубинской Cubana de Aviation (6). Добавим, что Ан-148 использует как президентский самолет глава Украины Петром Порошенко.
 
По информации ТАСС, разбившийся самолет Ан-148-100В с регистрационным номером RA-61704 был изготовлен в 2010 году по заказу ГТК "Россия". Первый регулярный рейс совершил 26 июня 2010 года. В 2015-2017 годах находился на хранении из-за отсутствия запчастей. С февраля 2017 года эксплуатировался авиакомпанией "Саратовские авиалинии".
 
ЧП в Подмосковье стало вторым для авиалайнеров данного типа. Первый Ан-148 разбился в 2011 году в Белгородской области во время учебно-тренировочного полета. В авиакатастрофе тогда погибли шесть человек.
 
фото с места падения самолета: АР


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