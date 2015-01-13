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В Кирове ищут подозреваемого в угоне автомобиля.

Сегодня, 11:14 | Просмотров: 77 | Версия для печати
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Отделом полиции № 1 УМВД России по г. Кирову разыскивается 24-летний Иван Майбуров.
 
Мужчина скрылся от органов дознания. Майбурова подозревают в совершении угона автомобиля в июне прошлого года от дома по улице Лепсе.
 
В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК России.
 
Приметы: на вид 25 лет, рост 170-175 см., худощавого телосложения, волосы короткие темные.
 
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: (8332) 674-319, 674-325, 36-16-22, 8-999-361-69-62, 45-02-99 или 02.


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