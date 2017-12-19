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В Кирове задержали мужчину, подозреваемого в нападении на пенсионерок.

Вчера, 16:00 | Просмотров: 235 | Версия для печати
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Инцидент произошел в одном из домов г. Кирова. В больницу на скорой привезли двух пенсионерок-родственниц, 1949 и 1926 годов рождения.
 
Выяснилось, что на женщин в их квартире напал неизвестный мужчина в медицинской маске. Старшая бабушка, которую незнакомец избил ножкой от табуретки, после нападения попала в реанимацию.
 
Когда на помощь своей тете пришла 68-летняя племянница, мужчина избил и ее. Обеих пенсионерок налетчик связал принесенным с собой скотчем. После чего схватил лежавшие на кухне 2 тысячи рублей и сбежал.
 
Через некоторое время женщинам удалось освободиться от скотча и вызвать полицию. В ходе поквартирного обхода сотрудники полиции выяснили, что в то утро в доме находился ранее судимый, нигде не работающий мужчина. Ранее он жил в данном доме.
 
В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили его местонахождение и задержали. Мужчина признался в содеянном. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу – он помещен в следственный изолятор.
 
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
 
по информации пресс-службы УМВД по Кировской области


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