В следственном комитете выясняют обстоятельства гибели людей на пожарах в Малмыже и Уржумском районе.

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Одно из ЧП произошло 9 февраля около 22 часов в городе Малмыже.

Загорелся один из частных жилых домов на улице Чернышевского. В этот момент в доме находился 62-летний хозяин.

Его тело обнаружили в ходе тушения пожара. Предположительно, мужчина задохнулся в дыму.

Еще один трагический случай произошел 11 февраля. Ранним утром загорелся частный дом в селе Петровском Уржумского района.

В огне погиб 75-летний хозяин дома. Его 70-летняя жена с ожогами 45% тела была госпитализирована в больницу. Дом пострадавших сгорел практически дотла.

По обоим фактам следователями проводятся доследственные проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.



по информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области