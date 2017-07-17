В следственном комитете выясняют обстоятельства гибели людей на пожарах в Малмыже и Уржумском районе.
Одно из ЧП произошло 9 февраля около 22 часов в городе Малмыже.
Загорелся один из частных жилых домов на улице Чернышевского. В этот момент в доме находился 62-летний хозяин.
Его тело обнаружили в ходе тушения пожара. Предположительно, мужчина задохнулся в дыму.
Еще один трагический случай произошел 11 февраля. Ранним утром загорелся частный дом в селе Петровском Уржумского района.
В огне погиб 75-летний хозяин дома. Его 70-летняя жена с ожогами 45% тела была госпитализирована в больницу. Дом пострадавших сгорел практически дотла.
По обоим фактам следователями проводятся доследственные проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.
по информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.