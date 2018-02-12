В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в мелком взяточничестве.

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Отдел полиции № 1 УМВД России по г. Кирову разыскивает 48-летнего Валерия Викторовича Плотникова.

В августе прошлого года следственным отделом СУ СК РФ по Кировской области в отношении Плотникова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 291.2 УК России.

Но подозреваемый от органов следствия начал скрываться, не явился на следственные действия и поэтому был объявлен в розыск.

Его приметы: около 50 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые средней длины вьющиеся.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: (8332) 674-319, 674-325, 36-16-22, 8-999-361-69-62, 45-02-99 или 02.

И полиция предупреждает кировчан о новых мошенничества в Интернете. 62-летний житель Нововятска доверился мошеннику и потерял 45 тысяч рублей. На «Авито» мужчина нашел объявление о продаже фотоаппарата. Пенсионер перевел продавцу предоплату. Но как только «продавец» получил деньги, то перестал выходить на связь.

В настоящее время сотрудниками полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

по информации пресс-службы УМВД по Кировской области