ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

14 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.7701
EURO: 71.1670
Погода в городе Кирове:
ночью:  -17...-15°C
утром:  -15...-13°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в мелком взяточничестве.

Вчера, 16:29 | Просмотров: 124 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Отдел полиции № 1 УМВД России по г. Кирову разыскивает 48-летнего Валерия Викторовича Плотникова.
 
В августе прошлого года следственным отделом СУ СК РФ по Кировской области в отношении Плотникова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 291.2 УК России.
 
Но подозреваемый от органов следствия начал скрываться, не явился на следственные действия и поэтому был объявлен в розыск.
 
Его приметы: около 50 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые средней длины вьющиеся.
 
Тех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: (8332) 674-319, 674-325, 36-16-22, 8-999-361-69-62, 45-02-99 или 02.
 
И полиция предупреждает кировчан о новых мошенничества в Интернете. 62-летний житель Нововятска доверился мошеннику и потерял 45 тысяч рублей. На «Авито» мужчина нашел объявление о продаже фотоаппарата. Пенсионер перевел продавцу предоплату. Но как только «продавец» получил деньги, то перестал выходить на связь.
 
В настоящее время сотрудниками полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
 
по информации пресс-службы УМВД по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Рабочие места

Последние новости

В Кирове расследуют уголовное дело о мошенничестве с видеокартами для майнинга криптовалют.

18:36 13.02.2018


В Кирове расследуют уголовное дело о мошенничестве с видеокартами для майнинга криптовалют.

Житель Кирова ранил своего знакомого ножом и угнал автомобиль.

18:18 13.02.2018


Житель Кирова ранил своего знакомого ножом и угнал автомобиль.

В Арбажском районе сразу пять чиновников наказали за нечестный аукцион.

16:48 13.02.2018


В Арбажском районе сразу пять чиновников наказали за нечестный аукцион.

В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в мелком взяточничестве.

16:29 13.02.2018


В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в мелком взяточничестве.

Кировские ледолазы пополнили копилку своих международных наград.

16:10 13.02.2018


Кировские ледолазы пополнили копилку своих международных наград.

Кировские лыжницы завоевали серебро первенства России.

16:01 13.02.2018


Кировские лыжницы завоевали серебро первенства России.

Кировские гиревики блестяще выступили на всероссийских стартах.

15:56 13.02.2018


Кировские гиревики блестяще выступили на всероссийских стартах.

Все новости

Вести. Кировская область

Сегодня Всемирный день радио

20:48 13.02.2018


Сегодня Всемирный день радио

Коммунальные проблемы в деревне Ложкари Юрьянского района

20:47 13.02.2018


Коммунальные проблемы в деревне Ложкари Юрьянского района

В Кирове отметили 145-летие со дня рождения великого певца Федора Шаляпина

20:46 13.02.2018


В Кирове отметили 145-летие со дня рождения великого певца Федора Шаляпина

На улицах города продолжается борьба со снегом

20:45 13.02.2018


На улицах города продолжается борьба со снегом

Профсоюзы провели турнир по хоккею на снегу

17:43 13.02.2018


Профсоюзы провели турнир по хоккею на снегу

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове ищут подозреваемого в угоне автомобиля.

12.02.2018


В Кирове ищут подозреваемого в угоне автомобиля.

В Кирове сбежал от следствия мужчина, оскорбивший полицейского.

21.05.2016


В Кирове сбежал от следствия мужчина, оскорбивший полицейского.

Кировчанин перевел "предоплату" мошеннику

04.07.2017


Кировчанин перевел "предоплату" мошеннику

Чепчанин перевел за лодочный мотор 20 тысяч рублей, но не получил его

05.01.2018


Чепчанин перевел за лодочный мотор 20 тысяч рублей, но не получил его

Кировчанин перевел 26 тысяч рублей, но вертолет не получил

28.10.2016


Кировчанин перевел 26 тысяч рублей, но вертолет не получил

Розыск подозреваемого в тяжком преступлении

06.04.2017


Розыск подозреваемого в тяжком преступлении

Популярные новости

Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

07.02.2018


Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

09.02.2018


В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

07.02.2018


В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

11.02.2018


В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

Экс-губернатора Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии сторого режима и штрафу 48,5 млн рублей.

01.02.2018


Экс-губернатора Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии сторого режима и штрафу 48,5 млн рублей.

МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

11.02.2018


МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх