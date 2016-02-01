Житель Кирова ранил своего знакомого ножом и угнал автомобиль.

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Нападение было совершено в одном из гаражных кооперативов микрорайона Филейка.

Угнанный автомобиль полицейские нашли в сугробе у деревни Сергеевы. А подозреваемого - 55-летнего мужчину - задержали в квартире у его родственников.

Мужчина пояснил мотивы своего поступка. Выяснилось, что накануне он встретил знакомого автовладельца, который сидел в своей машине. Подозреваемый попросил его помочь с ремонтом автомобиля, но приятель отказался.

Тогда мужчина решил «проучить» знакомого. Подозреваемый все-таки уговорил приятеля доехать до гаражей.

Здесь злоумышленник дождался, когда водитель повернется к нему спиной и ударил его несколько раз ножом. Затем мужчина сел за руль чужого автомобиля и уехал.

Подозреваемый планировал уехать на окраину и там бросить угнанную машину. Но не справился с управлением и съехал в сугроб. Возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Расследование продолжается.

по информации пресс-службы УМВД по Кировской области