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Новости / Происшествия

Житель Кирова ранил своего знакомого ножом и угнал автомобиль.

Вчера, 18:18 | Просмотров: 162 | Версия для печати
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Нападение было совершено в одном из гаражных кооперативов микрорайона Филейка.
 
Угнанный автомобиль полицейские нашли в сугробе у деревни Сергеевы. А подозреваемого - 55-летнего мужчину - задержали в квартире у его родственников.
 
Мужчина пояснил мотивы своего поступка. Выяснилось, что накануне он встретил знакомого автовладельца, который сидел в своей машине. Подозреваемый попросил его помочь с ремонтом автомобиля, но приятель отказался.
 
Тогда мужчина решил «проучить» знакомого. Подозреваемый все-таки уговорил приятеля доехать до гаражей.
 
Здесь злоумышленник дождался, когда водитель повернется к нему спиной и ударил его несколько раз ножом. Затем мужчина сел за руль чужого автомобиля и уехал.
 
Подозреваемый планировал уехать на окраину и там бросить угнанную машину. Но не справился с управлением и съехал в сугроб. Возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
 
Расследование продолжается.
 
по информации пресс-службы УМВД по Кировской области 


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