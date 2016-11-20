В Кирове расследуют уголовное дело о мошенничестве с видеокартами для майнинга криптовалют.

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В одной из соцсетей пользователь под вымышленным именем разместил информацию о приеме вкладов денежных средств в высокодоходный инвестиционный фонд.

В общей сложности потерпевшие перевели на подконтрольные злоумышленнику счета около двух миллионов рублей. Следственным управлением УМВД России по Кировской области было возбуждено уголовное дело.

Вскоре сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области задержали 32-летнего жителя города Иваново. Было установлено, что летом 2017 года мужчина обманул жительницу Москвы.

Используя тот же аккаунт в соцсети, он договорился о поставке женщине 61 видеокарты для майнинга криптовалют. Потерпевшая перечислила злоумышленнику денежные средства в сумме свыше 1,7 миллиона рублей".

Расследование продолжается.

по информации пресс-службы УМВД по Кировской области