В Кирово-Чепецке двое мужчин, переодетых в женскую одежду, обокрали автомойку.

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Поймать преступников помогли современные видеокамеры. Техника не только запечатлела "прекрасных дам", но и записала то, что они говорят.

Инцидент произошел на частной автомойке по улице Школьной города Кирово-Чепецка. Владелец сервиса, придя утром на работу, обнаружил, что из помещения украли сварочный аппарат, шлифовальную машинку, электрическую дрель и имевшиеся в кассе деньги.

Видеокамеры зафиксировали «двух женщин», которые и позаимствовали все пропавшие инструменты и наличность. Но каково было удивление владельца сервиса, когда на записи «девушки» заговорили мужскими голосами и назвали друг друга мужскими именами.

Сотрудники полиции быстро установили, что один из подозреваемых ранее работал у данного предпринимателя. Молодые люди хорошо подготовились к краже - замаскировались под девушек. Но не учли одной детали: видеокамеры их не только увидели, но и услышали.

Подозреваемых - жителей Кирово-Чепецка, 1990 и 1988 годов рождения, задержали и доставили в отдел полиции. Похищенное имущество сбыть они не успели, инструменты вернули владельцу.

В настоящее время по ранее возбужденному уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

по информации пресс-службы УМВД по Кировской области