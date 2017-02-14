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Новости / Происшествия

В Кирово-Чепецке двое мужчин, переодетых в женскую одежду, обокрали автомойку.

Сегодня, 10:29 | Просмотров: 181 | Версия для печати
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Поймать преступников помогли современные видеокамеры. Техника не только запечатлела "прекрасных дам", но и записала то, что они говорят.
 
Инцидент произошел на частной автомойке по улице Школьной города Кирово-Чепецка. Владелец сервиса, придя утром на работу, обнаружил, что из помещения украли  сварочный аппарат, шлифовальную машинку, электрическую дрель и имевшиеся в кассе деньги.
 
Видеокамеры зафиксировали «двух женщин», которые и позаимствовали все пропавшие инструменты и наличность. Но каково было удивление владельца сервиса, когда на записи «девушки» заговорили мужскими голосами и назвали друг друга мужскими именами.
 
Сотрудники полиции быстро установили, что один из подозреваемых ранее работал у данного предпринимателя. Молодые люди хорошо подготовились к краже - замаскировались под девушек. Но не учли одной детали: видеокамеры их не только увидели, но и услышали.
 
Подозреваемых - жителей Кирово-Чепецка, 1990 и 1988 годов рождения, задержали и доставили в отдел полиции. Похищенное имущество сбыть они не успели, инструменты вернули владельцу.
 
В настоящее время по ранее возбужденному уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
 
по информации пресс-службы УМВД по Кировской области


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