Житель Нолинска два года содержал в своем доме нелегальный пункт приема металлолома.

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33-летний житель Нолинска был признан виновным в незаконном предпринимательстве.

В судебном заседании было установлено, что мужчина в течение двух лет скупал у населения лом цветного и черного металлов. Далее все имущество он хранил у себя на придворовой территории лом.

При этом лицензии на данный вид деятельности мужчина не имел.

В итоге за два года незаконный доход «предпринимателя» от перепродажи металлолома составил более 7 млн. рублей.

Суд признал его виновным и, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, а также тяжести содеянного преступления, назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.