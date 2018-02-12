В Оричах пожарные спасли человека из огня

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«Когда мы открыли дверь, видимость была нулевая. Было и большое температурное воздействие. Пришлось наклониться, лег на пол и потом я увидел фрагмент руки. Потянул ее, увидел, что голова. Это было в коридоре. Метра 4-5 от входа».

«После проведения всех мероприятий по интенсивной терапии динамика положительная. Больной пришел в сознание. В понедельник выведен из палаты реанимации в общую палату. Сейчас продолжает лечение в нашем отделении».

С начала года в Оричевском районе произошло пять пожаров. Один из них мог привести к трагическим последствиям. Но благодаря слаженным и быстрым действия огнеборцев гибели человека удалось избежать.Звонок на пульт дежурного поступил в субботу около 10 утра. Со слов очевидцев горел частный жилой дом. Он находился в сотнях метрах от пожарной части. Поэтому, выехавшие два расчета уже через несколько минут увидели густой дым, выходивший из окна. Попав внутрь горящей квартиры, пожарные быстро обнаружили очаг возгорания и человека в опасной близости от него.Спасатели на руках вынесли пострадавшего из дома и передали приехавшим на место ЧП медикам скорой помощи. Мужчина находился в бессознательном состоянии. Он срочно был доставлен в Оричевскую ЦРБ. Врачи диагностировали ожог верхних дыхательных путей и отравление угарным газом.Медики и пожарные признаются. Это не первый случай в районе, когда одни спасают, а другие борются за жизнь людей, пострадавших на пожарах. В настоящее время руководство части решает вопрос о поощрении отличившихся сотрудников.