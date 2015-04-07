Полицейские изъяли крупную партию обуви с признаками подделки

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Торговля кроссовками без надлежащих документов велась на одном из рынков областного центра. Информацию об этом в правоохранительные органы сообщили кировчане.Кировские полицейские совместно с сотрудниками Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы России пресекли реализацию обуви с признаками контрафактности сразу в двух торговых точках на кировском рынке.В ходе проверки продавцы не представили полицейским документы, подтверждающие принадлежность товара к указанным на обуви товарным знакам известных мировых производителей. Кроссовки отличались низким качеством, не имели фирменной упаковки, продажа осуществлялась по низкой для брендов цене.В двух торговых точках сотрудники полиции изъяли из оборота больше 130 единиц продукции с признаками подделки. Вся обувь направлена на исследование для определения размера причиненного правообладателям ущерба. В отношении собственников торговых точек полицейские составили административные материалы, которые в дальнейшем будут переданы в суд для решения вопроса о назначении штрафа и конфискации изъятого имущества.