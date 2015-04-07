Полицейские изъяли крупную партию обуви с признаками подделки
Кировские полицейские совместно с сотрудниками Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы России пресекли реализацию обуви с признаками контрафактности сразу в двух торговых точках на кировском рынке.
В ходе проверки продавцы не представили полицейским документы, подтверждающие принадлежность товара к указанным на обуви товарным знакам известных мировых производителей. Кроссовки отличались низким качеством, не имели фирменной упаковки, продажа осуществлялась по низкой для брендов цене.
В двух торговых точках сотрудники полиции изъяли из оборота больше 130 единиц продукции с признаками подделки. Вся обувь направлена на исследование для определения размера причиненного правообладателям ущерба. В отношении собственников торговых точек полицейские составили административные материалы, которые в дальнейшем будут переданы в суд для решения вопроса о назначении штрафа и конфискации изъятого имущества.
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