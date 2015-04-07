ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

16 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.5918
EURO: 70.6718
Погода в городе Кирове:
ночью:  -17...-15°C
утром:  -18...-16°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Полицейские изъяли крупную партию обуви с признаками подделки

Вчера, 12:26 | Просмотров: 138 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Торговля кроссовками без надлежащих документов велась на одном из рынков областного центра. Информацию об этом в правоохранительные органы сообщили кировчане.

Кировские полицейские совместно с сотрудниками Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы России пресекли реализацию обуви с признаками контрафактности сразу в двух торговых точках на кировском рынке.

В ходе проверки продавцы не представили полицейским документы, подтверждающие принадлежность товара к указанным на обуви товарным знакам известных мировых производителей. Кроссовки отличались низким качеством, не имели фирменной упаковки, продажа осуществлялась по низкой для брендов цене.

В двух торговых точках сотрудники полиции изъяли из оборота больше 130 единиц продукции с признаками подделки. Вся обувь направлена на исследование для определения размера причиненного правообладателям ущерба. В отношении собственников торговых точек полицейские составили административные материалы, которые в дальнейшем будут переданы в суд для решения вопроса о назначении штрафа и конфискации изъятого имущества.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировчане стали призёрами всероссийских соревнований по бочче.

20:50 15.02.2018


Кировчане стали призёрами всероссийских соревнований по бочче.

В пригороде Кирова прошёл первый этап чемпионата области по авторалли.

20:48 15.02.2018


В пригороде Кирова прошёл первый этап чемпионата области по авторалли.

Вятские Поляны впервые примут соревнования континентального уровня.

20:46 15.02.2018


Вятские Поляны впервые примут соревнования континентального уровня.

В Кировской области зарегистрирован новый случай бешенства.

20:43 15.02.2018


В Кировской области зарегистрирован новый случай бешенства.

Глава сельского поселения стал фигурантом дела о понтонах

14:07 15.02.2018


Глава сельского поселения стал фигурантом дела о понтонах

Полицейские изъяли крупную партию обуви с признаками подделки

12:26 15.02.2018


Полицейские изъяли крупную партию обуви с признаками подделки

Выпускники выбрали предметы, по которым планируют сдавать ЕГЭ

12:12 15.02.2018


Выпускники выбрали предметы, по которым планируют сдавать ЕГЭ

Все новости

Вести. Кировская область

Состязания по туармингу собрали рекордное количество участников

20:46 15.02.2018


Состязания по туармингу собрали рекордное количество участников

День открытых дверей в Службе занятости населения

20:45 15.02.2018


День открытых дверей в Службе занятости населения

Кировские гиревики вернулись с первенства России

17:42 15.02.2018


Кировские гиревики вернулись с первенства России

Школьники области представили свои изделия на олимпиаде по технологии

17:41 15.02.2018


Школьники области представили свои изделия на олимпиаде по технологии

Жители поселка Лянгасово жалуются на качество уборки тротуаров

17:40 15.02.2018


Жители поселка Лянгасово жалуются на качество уборки тротуаров

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В торговом центре торговали подделкой

07.04.2015


В торговом центре торговали подделкой

В Кирове в магазине на улице Горького торговали контрафактной одеждой.

17.01.2018


В Кирове в магазине на улице Горького торговали контрафактной одеждой.

На Коневском рынке обнаружили контрафактный товар.

11.10.2017


На Коневском рынке обнаружили контрафактный товар.

На Центральном рынке изъяли контрафакт

17.02.2015


На Центральном рынке изъяли контрафакт

Кировские полицейские сожгли партию контрафактных товаров (ВИДЕО)

16.02.2016


Кировские полицейские сожгли партию контрафактных товаров (ВИДЕО)

В Кирове торговали поддельной одеждой и обувью

02.09.2016


В Кирове торговали поддельной одеждой и обувью

Популярные новости

Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

07.02.2018


Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

09.02.2018


В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

07.02.2018


В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

11.02.2018


В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

11.02.2018


МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

12.02.2018


В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх