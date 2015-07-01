Глава сельского поселения стал фигурантом дела о понтонах
По версии следствия, весной 2016 года глава Кордяжского сельского поселения Зуевского района зная, что поселению переданы в собственность понтоны несамоходные в количестве 39 комплектов, договорился с сотрудниками компании, занимающейся скупкой металла, что за взятку он заключит с ними договор об утилизации понтонов.
После заключения договора он через посредника получил денежные средства в качестве взятки в сумме 100 тысяч рублей.
Данный факт стал известен в ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудников УЭБиПК УМВД России по Кировской области, по материалам которых следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело.
В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время по ходатайству следователя будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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