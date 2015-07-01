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Глава сельского поселения стал фигурантом дела о понтонах

Вчера, 14:07 | Просмотров: 277 | Версия для печати
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Следственными органами СК РФ по Кировской области в отношении главы Кордяжского сельского поселения Зуевского района возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 290УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, весной 2016 года глава Кордяжского сельского поселения Зуевского района зная, что поселению переданы в собственность понтоны несамоходные в количестве 39 комплектов, договорился с сотрудниками компании, занимающейся скупкой металла, что за взятку он заключит с ними договор об утилизации понтонов.

После заключения договора он через посредника получил денежные средства в качестве взятки в сумме 100 тысяч рублей.

Данный факт стал известен в ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудников УЭБиПК УМВД России по Кировской области, по материалам которых следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело.

В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время по ходатайству следователя будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.


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