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Новости / Происшествия

Житель Кирово-Чепецка продавал петуха и стал жертвой мошенников.

Вчера, 14:32 | Просмотров: 220 | Версия для печати
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68-й пенсионер разместил объявление о продаже петуха на одном из новостных порталов Кирово-Чепецка.
 
Покупатель нашелся быстро. На следующий день ему позвонил мужчина, который был готов перевести на банковскую карту продавца залог за птицу.
 
Для перевода денег "покупатель" попросил сообщить и номер банковской карты, и срок ее действия, и секретный трехзначный код на обороте карты. Также доверчивый пенсионер сообщил незнакомцу смс-пароль мобильного банка.
 
Получив все данные, "покупатель" быстро списал накопления пенсионера - более трех тысяч рублей.
 
Полицейскими проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск злоумышленника.
 
по информации пресс-службы УМВД по Кировской области


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