Житель Кирово-Чепецка продавал петуха и стал жертвой мошенников.

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68-й пенсионер разместил объявление о продаже петуха на одном из новостных порталов Кирово-Чепецка.

Покупатель нашелся быстро. На следующий день ему позвонил мужчина, который был готов перевести на банковскую карту продавца залог за птицу.

Для перевода денег "покупатель" попросил сообщить и номер банковской карты, и срок ее действия, и секретный трехзначный код на обороте карты. Также доверчивый пенсионер сообщил незнакомцу смс-пароль мобильного банка.

Получив все данные, "покупатель" быстро списал накопления пенсионера - более трех тысяч рублей.

Полицейскими проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск злоумышленника.

по информации пресс-службы УМВД по Кировской области