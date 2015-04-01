В п. Песковка в подполье частного дома нашли тело пропавшего без вести 28-летнего местного жителя.

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28-летний молодой человек пропал 10 февраля.

Мужчина ушел в гости и домой не вернулся. Его тело со следами насильственной смерти спустя несколько дней обнаружили в доме знакомых.

Именно здесь накануне исчезновения молодой человек находился в гостях и распивал спиртные напитки со своими односельчанами: 37-летним знакомым и его отцом.

В ходе застолья между гостем и 59-летним хозяином дома произошла ссора. Последний схватил полено и нанес им несколько ударов потерпевшему по голове. На помощь отцу пришел его 37-летний сын.

После хозяева решили выпроводить гостя. Но передумали. Они решили, что молодой человек может сообщить об избиении в полицию.

Гостя затащили в дом обратно и нанесли ему несколько ударов топором и ножом. Молодой человек от полученных ран скончался.

Подозреваемые спрятали тело погибшего под пол сеней в надворных постройках. В настоящее время мужчины задержаны.

Расследование уголовного дела продолжается.

по информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области