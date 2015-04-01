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Новости / Происшествия

В п. Песковка в подполье частного дома нашли тело пропавшего без вести 28-летнего местного жителя.

Вчера, 15:08 | Просмотров: 268 | Версия для печати
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28-летний молодой человек пропал 10 февраля.
 
Мужчина ушел в гости и домой не вернулся. Его тело со следами насильственной смерти спустя несколько дней обнаружили в доме знакомых.
 
Именно здесь накануне исчезновения молодой человек находился в гостях и распивал спиртные напитки со своими односельчанами: 37-летним знакомым и его отцом.
 
В ходе застолья между гостем и 59-летним хозяином дома произошла ссора. Последний схватил полено и нанес им несколько ударов потерпевшему по голове. На помощь отцу пришел его 37-летний сын.
 
После хозяева решили выпроводить гостя. Но передумали. Они решили, что молодой человек может сообщить об избиении в полицию.
 
Гостя затащили в дом обратно и нанесли ему несколько ударов топором и ножом. Молодой человек от полученных ран скончался.
 
Подозреваемые спрятали тело погибшего под пол сеней в надворных постройках. В настоящее время мужчины задержаны.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
 
по информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области


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