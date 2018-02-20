Жителя Кирово-Чепецка осудили на 8,6 лет колонии за расправу с отцом.

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Отношения с отцом у жителя г. Кирово-Чепецка, 1974 г.р., не складывались с юности. Отец считал сына не оправдавшим его надежд.

Родственники часто ссорились. Выйдя на пенсию отец ничем не занимался, нигде не работал, постоянно злоупотреблял спиртными напитками и устраивал скандалы, провоцируя ссоры со своими близкими.

Так было в течение всего дня и 6 ноября 2017 года. Отец ругался и оскорблял сына, выгонял из дома. Сын трижды в течение дня уходил из квартиры на прогулку в надежде, что отец уснет, скандалы прекратятся, но в вечернее время оба вновь встретились на кухне.

Отец вновь начал высказывать нецензурные оскорбления в его адрес. Не выдержав, сын развернулся и ударил отца ножом в область шеи, от чего последний скончался на месте преступления.

Кирово-Чепецкий районный суд с учетом смягчающих вину обстоятельств (наличие несовершеннолетнего ребенка, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, противоправное и аморальное поведение потерпевшего) назначил С. наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Приговор не вступил в законную силу.

по информации Кирово-Чепецкой районной прокуратуры