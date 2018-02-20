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В Кирове поймали похитителей велосипедов.

Сегодня, 11:20 | Просмотров: 103 | Версия для печати
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17 февраля в полицию поступило сообщение о том, что из подъезда дома по улице Ленина совершена кража двух велосипедов.
 
В обоих случаях двухколесный транспорт хозяева пристегнули тросиками в подъездах и оставили без присмотра. Одному из потерпевших был причинен ущерб в сумме 8400 рублей, второму – почти 15 тысяч.
 
Полицейским удалось установить автомобиль, на котором вывезли похищенные велосипеды. Оказалось, что похитители заходили и осматривали подъезд, где были оставлены велосипеды еще днем. И вернулись уже около полуночи за "добычей".
 
Ориентировку на автомобиль передали всем наружным нарядам. Вскоре наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал данный автомобиль. Злоумышленника доставили в отдел полиции.
 
Как выяснилось, к совершению кражи были причастны ранее судимый кировчанин, 1987 года рождения, и его подруга, 1982 года рождения. В отношении подозреваемых следователем УМВД России по г. Кирову возбуждено уголовное дело. Велосипеды были изъяты в гараже подозреваемого.
 
по информации пресс-службы УМВД по Кировской области


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