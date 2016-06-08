Полиция ищет подозреваемых в убийстве оренбургского бизнесмена и его сына.

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Нападение было совершено 17 января 2018 года.

У дома № 96 по ул. Карагандинской г. Оренбурга в автомашине «Тойота Ленд Крузер 200» были обнаружены тела Дениса Чернова, 1982 г.р., и его сына Виктора Чернова, 2010 года рождения, со множественными колото-резаными ранениями.

В настоящее время полицейскими установлены приметы подозреваемых лиц:

1. Мужчина на вид 20-30 лет, рост 175-180 см., европейский тип лица, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

2. Мужчина на вид 35-45 лет, рост 175-180 см., европейский тип лица, среднего телосложения, волосы светлые, возможно лысый, глаза светлые. При ходьбе семенит, не разгибает колени.

3. Мужчина на вид 20-30 лет, рост 160-165 см., европейский тип лица, худощавого телосложения, волосы темные.

Установлено, что преступники передвигались на автомобиле «Лада приора» седан, темного цвета, с заниженным клиренсом, полностью тонированная, боковые зеркала заднего вида с повторителями.

Если вам знакомы эти люди, вы встречались с ними, или они похожи на людей знакомых вам, то просьба сообщить в правоохранительные органы по телефонам: (8332) 66-48-47 или 02 (102). Также можно обратиться в любое подразделение МВД России.