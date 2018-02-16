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В Советске телефонный мошенник сумел обмануть таксиста и менеджера салона связи.

Сегодня, 11:41 | Просмотров: 208 | Версия для печати
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Новый, весьма изобретательный вид дистанционного мошенничества был зафиксирован в г. Советске.
 
В местный салон связи зашел мужчина и передал сотруднице салона сотовый телефон с включенным режимом разговора. Невидимый собеседник попросил девушку внести на счет его телефона 24 тысячи рублей, которые ей сейчас передаст мужчина, державший телефон.
 
Менеджер салона сделала все так, как ее попросили. Вот только гонец, принесший телефон никаких денег платить не собирался.
 
Выяснилось, что мужчина работал таксистом и получил заявку забрать пассажира у одного из офисных зданий города. Прибыв на место, водитель перезвонил клиенту. Тот ему сообщил, что задерживается на совещании, попросил зайти в салон связи поблизости и передать трубку менеджеру салона.
 
Таксист также охотно выполнил поручение и оказался соучастником мошенничества.
 
После того, как деньги были переведены на счет сотового мошенника, виртуальный «заказчик» оказался не доступен для звонков.
 
Полиция уже установила, что звонили жителям Советска с номера, зарегистрированного в Ростовской области. Мошенника ищут.
 
по информации пресс-службы УМВД по Кировской области


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