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Новости / Происшествия

В гаражах на улице Мельничной задержали двух наркоманов.

Вчера, 13:02 | Просмотров: 131 | Версия для печати
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Поздним вечером наряд вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования.
 
В гаражном кооперативе на ул. Мельничной г. Кирова патрульные обратили внимание на припаркованный автомобиль, в салоне которого находились двое мужчин.
 
Молодые люди вели себя неадекватно, и росгвардейцы предположили, что данные граждане находятся в состоянии наркотического опьянения.
 
Через открытую дверь автомобиля патрульные увидели, что из кармана чехла переднего сиденья торчит стеклянная трубка со следами вещества коричневого цвета. При этом один из задержанных попытался выбросить полиэтиленовый пакетик с веществом коричневого цвета.
 
На место происшествия были вызваны сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. Полицейские в присутствии понятых изъяли вещество и направили на экспертизу.
 
По результатам исследования будет вынесено процессуальное решение.
 
по информации Управления Росгвардии по Кировской области


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