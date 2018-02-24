В Нововятске эвакуировали учащихся и персонал школы-интерната № 1 из-за ложного сообщения о бомбе.

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ЧП произошло вечером 23 февраля. Около 20 часов в дежурную часть полицию позвонил неизвестный и сообщил, что в здании интерната на улице Пушкина, 27 в Нововятском районе г. Кирова заложено взрывное устройство.

На место незамедлительно выехали спасательные службы, сотрудники правоохранительных органов, взрывотехники. Учащиеся и персонал школы-интерната были выведены из здания. в Кирове эвакуировали из-за ложного сообщения о бомбе.

Осмотр жилого и учебного комплекса интерната продолжался более часа. Сообщение о взрывном устройстве оказалось ложным.

Напомним, школа-интернат № 1 была образована в декабре 1960 года как учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 1989 года школа-интернат работает с детьми, имеющими задержку психического развития. С 1991 года имеет статус специального коррекционного учреждения VII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время в школе-интернате обучается более ста воспитанников в возрасте от 7 до 17 лет.

по информации ГУ МЧС по Кировской области