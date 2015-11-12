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В Кирове ищут мужчину, отправившего в нокаут посетителя кафе.

Вчера, 15:53 | Просмотров: 184 | Версия для печати
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Инцидент произошел в помещении кафе на улице Ленина.
 
Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Кирову устанавливают личность неизвестного мужчины, который ударил одного из посетителей. Последний от удара упал и получил травмы.
 
По данному факту возбуждено уголовное дело.
 
Приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, рост 185-190 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткие. На пальцах рук татуировки в виде перстней.
 
Информацию о личности и местонахождении подозреваемого просят сообщать по телефонам 78-75-89, 8-999-361-12-41 или 02.


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