Жительница Кирова похитила три сумочки у посетительниц дискотеки.

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Инцидент произошел 30 декабря 2017 года на предновогодней дискотеке в одном из ДК на Октябрьском проспекте г. Кирова.

За один вечер в помещении ДК произошли три кражи. У 44-летней кировчанки пропала сумочка с сотовым телефоном и деньгами на общую сумму около 13 тысяч рублей, у 31-летней кировчанки – сумочка и 2 тысячи рублей, а у 41-летней – сумочка и тысяча рублей.

Выяснилось, что все пострадавшие ушли на танцпол и оставили свое имущество без присмотра.

В результате комплекса проведенных мероприятий сотрудники оперативно-сыскного отдела установили личность злоумышленницы. Ею оказалась кировчанка, 1967 года рождения. Женщина также в тот вечер отдыхала в данном ДК. Похищенный телефон у нее изъяли.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.