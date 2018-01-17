В Кирове по факту пожара, в котором погибли 2 человека, проводится доследственная проверка.
ЧП произошло 27 февраля 2018 года.
В Первомайском районе г. Кирова произошел пожар в одной из комнат коммунальной квартиры на первом этаже многоквартирного жилого дома.
На месте происшествия пожарные обнаружили тела мужчины 1957 года рождения и женщины 1973 года рождения. По предварительным данным, вечером они распивали спиртное и там же курили.
В состоянии алкогольного опьянения мужчина и женщина уснули. От непотушенной сигареты возникло возгорание, в результате чего люди задохнулись в дыму.
Эксперты не нашли следов насильственной смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
по информации СУ СКР по Кировской области
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