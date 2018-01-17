В Кирове по факту пожара, в котором погибли 2 человека, проводится доследственная проверка.

Поделиться новостью:

ЧП произошло 27 февраля 2018 года.

В Первомайском районе г. Кирова произошел пожар в одной из комнат коммунальной квартиры на первом этаже многоквартирного жилого дома.

На месте происшествия пожарные обнаружили тела мужчины 1957 года рождения и женщины 1973 года рождения. По предварительным данным, вечером они распивали спиртное и там же курили.

В состоянии алкогольного опьянения мужчина и женщина уснули. От непотушенной сигареты возникло возгорание, в результате чего люди задохнулись в дыму.

Эксперты не нашли следов насильственной смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

по информации СУ СКР по Кировской области