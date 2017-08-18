В регионе выявлено 112 случаев сбыта фальшивых денег

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В областном главке МВД отчитались о борьбе с фальшивомонетчиками. Оказалось, что в нашем регионе такие преступления совершаются довольно часто.Фальшивомонетчики существуют с тех пор, как появились первые деньги. И государство всегда боролось с теми, кто хотел заработать на подделке. В наше время ситуация не изменилась.Из них раскрыто всего 6 преступлений. Люди получили реальные тюремные сроки. Но привлечь к ответственности преступников крайне сложно. Ведь зачастую подделки обнаруживают только в банке, когда их привозят из торговых точек. Между покупкой на фальшивую купюру и инкассацией проходит очень много времени. Кроме того - подделки бывают очень высокого качества. Поэтому не только кассовый работник, но и любой гражданин должен знать, как отличить настоящие деньги. Особенно внимательными нужно быть к купюрам номиналом в 5000 рублей. Их подделывают чаще всего.И проверить остальные защитные свойства. Их на современных купюрах много. Это и водяные знаки, и меняющий цвет герба. И теснение шрифта. Перфорация номинала. Специальная металлическая нить. Если хотя бы один признак вызывает сомнения - лучше такие деньги не брать. Если же подделка обнаружилась позже. То следует отнести банкноту на проверку в банк и обратиться в полицию.