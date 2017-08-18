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В регионе выявлено 112 случаев сбыта фальшивых денег

Вчера, 17:39 | Просмотров: 105 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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В областном главке МВД отчитались о борьбе с фальшивомонетчиками. Оказалось, что в нашем регионе такие преступления совершаются довольно часто.

Фальшивомонетчики существуют с тех пор, как появились первые деньги. И государство всегда боролось с теми, кто хотел заработать на подделке. В наше время ситуация не изменилась.

В регионе выявлено 112 случаев сбыта фальшивых денегАЛЕКСАНДР ТИМКИН, ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ УЭБИПК ГУМВД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В 2017 на территории Кировской области было выявлено 112 фактов сбыта поддельных денежных купюр. Основной сбыт идёт на территории регионального центра. Там выявлено 79 фактов сбыта поддельных денежных купюр. На территории районов области выявлено 33 факта».

Из них раскрыто всего 6 преступлений. Люди получили реальные тюремные сроки. Но привлечь к ответственности преступников крайне сложно. Ведь зачастую подделки обнаруживают только в банке, когда их привозят из торговых точек. Между покупкой на фальшивую купюру и инкассацией проходит очень много времени. Кроме того - подделки бывают очень высокого качества. Поэтому не только кассовый работник, но и любой гражданин должен знать, как отличить настоящие деньги. Особенно внимательными нужно быть к купюрам номиналом в 5000 рублей. Их подделывают чаще всего.

В регионе выявлено 112 случаев сбыта фальшивых денегРОМАН ШИХАЛЕВ, ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА УМВД РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На настоящих деньгах никогда не будет каких-то расплывов красителя, осыпаний номеров и так же разводов таких из-за которых невозможно рассмотреть изображение. Это свидетельствует о том, что данная купюра является поддельной».

И проверить остальные защитные свойства. Их на современных купюрах много. Это и водяные знаки, и меняющий цвет герба. И теснение шрифта. Перфорация номинала. Специальная металлическая нить. Если хотя бы один признак вызывает сомнения - лучше такие деньги не брать. Если же подделка обнаружилась позже. То следует отнести банкноту на проверку в банк и обратиться в полицию.


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