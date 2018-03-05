В Кирове оштрафовали врача из Перми, пытавшегося подкупить инспектора ГИБДД.

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На посту ГИБДД "Вятка" был остановлен автомобиль, направлявшийся из Перми.

При проверке документов выяснилось, что за рулем автомобиля находился врач-анестезиолог из Перми, который управлял машиной, будучи лишенным права управления.

Мужчина пояснил, что ему необходимо срочно прибыть в Москву и, чтобы избежать ответственности, он предложил сотруднику ГИБДД взятку в размере 5 тысяч рублей.

Дальнейшие разбирательства продолжились уже в отделении полиции и в суде.

Мировым судьей судебного участка № 69 Первомайского района г. Кирова, мужчина осужден за покушение на мелкое взяточничество. При определении наказания суд учел положительные характеристики с места работы и наличие на иждивении двоих малолетних детей. Врач-бесправник был оштрафован на 12 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

по информации прокуратуры Первомайского района г. Кирова