Экс-сотрудника вневедомственной охраны приговорили к 11 годам колонии за сбыт наркотиков.
Мужчина служил водителем батальона (отдельного) Отдела вневедомственной охраны по городу Кирову.
23 октября 2017 года он был задержан сотрудниками УФСБ России по Кировской области по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. При нем было обнаружено 15 пакетиков с наркотическим средствами.
Следствием и судом было установлено, что осенью 2017 года сотрудник вневедомственной охраны получил от неустановленного лица через интернет предложение заняться продажей наркотиков при помощи тайников- «закладок».
23 октября молодой человек получил очередную крупную партию наркосредств и заложил ее в тайник. После чего был задержан.
Суд счел доказательственную базу СУ СКР по Кировской области достаточной, согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Кировской области и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы и штраф в размере 100 тысяч рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
по информации СУ СКР по Кировской области
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