Экс-сотрудника вневедомственной охраны приговорили к 11 годам колонии за сбыт наркотиков.

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Мужчина служил водителем батальона (отдельного) Отдела вневедомственной охраны по городу Кирову.

23 октября 2017 года он был задержан сотрудниками УФСБ России по Кировской области по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. При нем было обнаружено 15 пакетиков с наркотическим средствами.

Следствием и судом было установлено, что осенью 2017 года сотрудник вневедомственной охраны получил от неустановленного лица через интернет предложение заняться продажей наркотиков при помощи тайников- «закладок».

23 октября молодой человек получил очередную крупную партию наркосредств и заложил ее в тайник. После чего был задержан.

Суд счел доказательственную базу СУ СКР по Кировской области достаточной, согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Кировской области и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы и штраф в размере 100 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

по информации СУ СКР по Кировской области