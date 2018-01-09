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Экс-сотрудника вневедомственной охраны приговорили к 11 годам колонии за сбыт наркотиков.

Сегодня, 14:23 | Просмотров: 39 | Версия для печати
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Мужчина служил водителем батальона (отдельного) Отдела вневедомственной охраны по городу Кирову.
 
23 октября 2017 года он был задержан сотрудниками УФСБ России по Кировской области по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. При нем было обнаружено 15 пакетиков с наркотическим средствами.
 
Следствием и судом было установлено, что осенью 2017 года сотрудник вневедомственной охраны получил от неустановленного лица через интернет предложение заняться продажей наркотиков при помощи тайников- «закладок».
 
23 октября молодой человек получил очередную крупную партию наркосредств и заложил ее в тайник. После чего был задержан.
 
Суд счел доказательственную базу СУ СКР по Кировской области достаточной, согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Кировской области и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы и штраф в размере 100 тысяч рублей.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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