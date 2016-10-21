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В Кирове вновь активизировались дог-хантеры

Вчера, 20:01 | Просмотров: 105 | Автор: Ольга Чуракова | Версия для печати
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Зоозащитники бьют тревогу. В Кирове вновь активизировались дог-хантеры. Один эпизод произошел в Парке Победы.

Неизвестные разбросали там отравленное мясо, которое успели съесть несколько домашних собак. И этот случай не единственный. В феврале отравленный корм был разложен рядом с одной из школ областного центра. В микрорайоне Зонального института неизвестные расставили капканы у детского сада. Зоозащитники призывают владельцев собак быть осторожными и не отпускать своих питомцев без поводка.


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