В Кирове участковый помог пожарным в спасении людей на пожаре.
ЧП произошло на улице Орджоникидзе г. Кирова.
Ночью загорелась одна из квартир на пятом этаже. Требовалось срочно эвакуировать жильцов пострадавших квартир, но подъезд был в дыму.
Капитан полиции Сергей Перминов находился на дежурстве. Он хорошо знал планировку дома и помог быстро организовать эвакуацию жильцов.
Кроме того участковый предположил, что в квартире, где произошло возгорание, может находиться ее хозяин. С использованием дыхательных аппаратов пожарные добрались до квартиры, вскрыли входную дверь и обнаружили мужчину, лежавшего у порога без сознания. Они передали потерпевшего на руки участковому и продолжили обследование помещений.
К счастью, других людей в горевшем помещении не было.
В настоящее время рассматривается вопрос о поощрении капитана полиции Сергей Перминова.
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