На переезде "Долгушино-Вахрушево" иномарка столкнулась с поездом.
ДТП произошло днем 11 марта на регулируемом железнодорожном переезде перегона Долгушино - Вахрушево.
Автоматическая сигнализация на переезде была в исправном состоянии. Машинист грузового поезда увидел, на рельсы выезжает автомобиль Volkswagen Polo. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось.
Люди в ДТП не пострадали. Автомобиль получил повреждения.
В тот же день на Горьковской железной дороге произошел еще один случай ДТП с участием поезда и автотранспорта. На 23 км участка Заволжье-Нижний Новгород столкнулись пригородный поезд и легковой автомобиль "Киа Рио".
Машинист также применил экстренное торможение, но столкновения с иномаркой, выехавшей на переезд, избежать не удалось.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб.
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