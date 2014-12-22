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На переезде "Долгушино-Вахрушево" иномарка столкнулась с поездом.

Сегодня, 15:14 | Просмотров: 105 | Версия для печати
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ДТП произошло днем 11 марта на регулируемом железнодорожном переезде перегона Долгушино - Вахрушево.
 
Автоматическая сигнализация на переезде была в исправном состоянии. Машинист грузового поезда увидел, на рельсы выезжает автомобиль Volkswagen Polo. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось.
 
Люди в ДТП не пострадали. Автомобиль получил повреждения.
 
В тот же день на Горьковской железной дороге произошел еще один случай ДТП с участием поезда и автотранспорта. На 23 км участка Заволжье-Нижний Новгород столкнулись пригородный поезд и легковой автомобиль "Киа Рио".
 
Машинист также применил экстренное торможение, но столкновения с иномаркой, выехавшей на переезд, избежать не удалось.
 
В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб.


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