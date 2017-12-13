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В Кировской области «фирма-однодневка» обналичила 10 миллионов рублей

Сегодня, 10:08 | Просмотров: 108 | Версия для печати
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Кирово-Чепецкая городская прокуратура установила, что в 2016 году житель Кировской области незаконно образовал через подставное лицо юридическую фирму ООО «МИГ», а после предоставил в налоговые органы данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений несоответствующих действительности. В результате использования «фирмы-однодневки» в 2016-2017 годах гражданин обналичил более 10 млн. рублей.

Результаты проверки прокуратура города направила в следственные органы. Следователем следственного управления УМВД России по городу Кирову возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Ход расследования уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры.

По информации прокуратуры Кировской области


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