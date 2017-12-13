В Кировской области «фирма-однодневка» обналичила 10 миллионов рублей
Результаты проверки прокуратура города направила в следственные органы. Следователем следственного управления УМВД России по городу Кирову возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Ход расследования уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры.
По информации прокуратуры Кировской области
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