В Советском районе с пасеки украли фляги

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60-летний житель Кирово-Чепецкого района, приехав на дачу в деревню Бабино Советского района, обнаружил пропажу 16 алюминиевых емкостей, объемом от 36 до 100 литров. Фляги и баки использовались в качестве тары для меда, на участке обустроена пасека. В дом злоумышленники попали, сорвав с двери навесной замок. Свой ущерб потерпевший оценил в 9 тысяч рублей.Во время проверки точек сбыта в Советском районе сотрудники полиции обнаружили и изъяли все похищенное имущество. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и подозреваемых - троих жителей района, 1985, 1988 и 1993 годов рождения. Один из них ранее проживал в Бабино и знал об имуществе в доме и том, что хозяин бывает не часто.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемые проверяются на причастность к совершению иных преступлений.