Кировчанин принуждал знакомую отказаться от своих показаний
При новой встрече с женщиной злоумышленник стал склонять её к тому, чтобы она изменила показания и отказалась от своих слов о регулярно наносимых им побоях. Для большего убеждения он бил женщину поленом по спине и ударил её головой о печку. Женщине удалось убежать и рассказать о случившемся.
После проведения проверки в отношении подозреваемого было возбуждено еще одного уголовное дело – по ч. 3 ст. 309 УК России «Принуждение потерпевшего к уклонению от дачи показаний, совершенное с применением насилия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Первое уголовное дело продолжает расследоваться. В отношении потерпевшей осуществляются меры государственной защиты.
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