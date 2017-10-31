Кировчанин принуждал знакомую отказаться от своих показаний

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На днях в полицию поступило сообщение о том, что в отношении 45-летней жительницы одного из районов совершено преступление. Ранее она уже была жертвой - ее систематически избивал знакомый. В отношении злоумышленника, 1981 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье 117 УК России «Истязание». Он был ознакомлен с тем, что является подозреваемым в совершении преступления, уголовное дело расследовалось.При новой встрече с женщиной злоумышленник стал склонять её к тому, чтобы она изменила показания и отказалась от своих слов о регулярно наносимых им побоях. Для большего убеждения он бил женщину поленом по спине и ударил её головой о печку. Женщине удалось убежать и рассказать о случившемся.После проведения проверки в отношении подозреваемого было возбуждено еще одного уголовное дело – по ч. 3 ст. 309 УК России «Принуждение потерпевшего к уклонению от дачи показаний, совершенное с применением насилия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Первое уголовное дело продолжает расследоваться. В отношении потерпевшей осуществляются меры государственной защиты.