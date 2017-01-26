У кировчанки в кафе украли 40 тысяч рублей
В результате проведенных мероприятий сотрудники оперативно-сыскного отдела установили злоумышленника. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности неработающий кировчанин 1967 года рождения признался, что увидел у женщины крупную сумму денег, подсел к ней и незаметно вытащил купюры из сумочки.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК России «Кража, совершенная из сумки, находившейся при потерпевшем». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. На период расследования уголовного дела подозреваемый заключен под стражу.
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