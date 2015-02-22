В Кирове с крыши дома снег сошел на ребенка
- Речь идет о вопиющей безответственности и безалаберности управляющей компании, обслуживающей этот дом, руководителей территориального управления, городского управления ЖКХ, которые обязаны контролировать работу по очистке крыш от снега, - сказал глава администрации г. Кирова Илья Шульгин. - В ближайшие дни будет проведена полная служебная проверка по факту случившегося. Компромиссов не будет - если действительно имела место халатность, администрация города примет к виновным максимально жесткие меры, вплоть до увольнения. К ситуации подключатся и правоохранительные органы.
Отметим, что дом по улице Карла Либкнехта, 34 находится в ведении управляющей компании Октябрьского района.
Как сообщил глава Октябрьского теруправления Михаил Долгополов, накануне управляющей компании было направлено предписание о необходимости очистки снега с крыши и балконов этого здания.
- Крышу чистили вчера, 13 марта, - сказал Михаил Долгополов. - Однако остались не очищены 2 балкона, под которыми в момент проведения работ были припаркованы машины. На машинах управляющая компания разместила объявление о необходимости освободить площадку, очистку этих двух балконов планировалось провести сегодня.
Однако, как подчеркнул глава администрации города Илья Шульгин, эти доводы не могут служить оправданием:
- Задача муниципальной власти - обеспечить безопасность для граждан, и эта задача должна выполняться при любых обстоятельствах.
Добавим, что в настоящее время полицией проводится первичная проверка по данному факту.
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