В Кирове с крыши дома снег сошел на ребенка

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Как сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города Кирова, сегодня в 14-34 с крыши дома по улице Карла Либкнехта, 34 (Октябрьский район) на 9-летнего ребенка упала снежная масса. На место была вызвана скорая помощь, ребенок госпитализирован в детское отделение травматологической больницы, ему оказана вся необходимая помощь.- Речь идет о вопиющей безответственности и безалаберности управляющей компании, обслуживающей этот дом, руководителей территориального управления, городского управления ЖКХ, которые обязаны контролировать работу по очистке крыш от снега, - сказал глава администрации г. Кирова Илья Шульгин. - В ближайшие дни будет проведена полная служебная проверка по факту случившегося. Компромиссов не будет - если действительно имела место халатность, администрация города примет к виновным максимально жесткие меры, вплоть до увольнения. К ситуации подключатся и правоохранительные органы.Отметим, что дом по улице Карла Либкнехта, 34 находится в ведении управляющей компании Октябрьского района.Как сообщил глава Октябрьского теруправления Михаил Долгополов, накануне управляющей компании было направлено предписание о необходимости очистки снега с крыши и балконов этого здания.- Крышу чистили вчера, 13 марта, - сказал Михаил Долгополов. - Однако остались не очищены 2 балкона, под которыми в момент проведения работ были припаркованы машины. На машинах управляющая компания разместила объявление о необходимости освободить площадку, очистку этих двух балконов планировалось провести сегодня.Однако, как подчеркнул глава администрации города Илья Шульгин, эти доводы не могут служить оправданием:- Задача муниципальной власти - обеспечить безопасность для граждан, и эта задача должна выполняться при любых обстоятельствах.Добавим, что в настоящее время полицией проводится первичная проверка по данному факту.