Кировский участковый спас человека из пожара
СЕРГЕЙ ПЕРМИНОВ, СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ-УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ №3 УМВД РОССИИ ПО Г.КИРОВУ:
«Прибыли по данному адресу. То есть здесь уже находилось 2 экипажа машин МЧС. То есть мы подъехали. С окон пятого этажа уже доносились крики о помощи. С балкона женщина кричала, помогите, горим».
Сотрудники полиции бросились на помощь Пожарным и спасателям. И эта помощь оказалась неоценимой благодаря знанию полицейских необычной планировки здания.
От лестницы и общей площадки коридор разделяется в 4х направлениях. Специалистам незнакомым с планировкой, с эвакуацией людей было сложно.
- Было темно. Свет горел только вот в этой общей кухне. То есть в коридоре практически ни чего не было видно.
Знание всех местных жителей в лицо помогло участковому не только быстро определить очаг возгорания, но и спасти жизнь человеку. На пятом этаже проживал мужчина, злоупотреблявший алкоголем, не увидев его ни в коридорах, ни на улице, Сергей Перминов направил пожарных сразу к его квартире.
- Вот он лежал здесь.
- То есть прямо у выхода? Пытался выйти самостоятельно, но не смог?
- Видимо еще что-то понимал. Выйти не успел.
Пожарные вынесли пострадавшего из горящей квартиры и передали участковому, который сам вынес его к медикам. После этого Сергей снова вернулся в горящее здание, чтобы помочь с эвакуацией остальных жителей.
АНДРЕЙ ЕРОЧКИН, ЖИТЕЛЬ ОБЩЕЖИТИЯ:
«Мы проснулись с женой. Время было 10 минут 3его. Соседи уже все выбежали, мы вышли. Пожарная часть, участковый прибыли. Все начали вытаскивать, помогать. Помог участковый. Он на носилках вытаскивал. Помог хорошо очень».
АЛЕКСАНДР ГРЕБЕНКИН, ЖИТЕЛЬ ОБЩЕЖИТИЯ:
«Помню, что дым один был, дымовуха, Нас пожарные повели. Не знаю, что там еще сам то пожар не видел я».
Действия участкового во время пожара уже отмечены руководством областного управления МВД и в данный момент рассматривается вопрос о его поощрении.
Благодарность за хорошую службу Сергей Перминов получил и от непосредственного руководства.
НИКОЛАЙ ДРЕСВЯННИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ №3 УМВД РОССИИ ПО Г.КИРОВУ:
«Ну, зная его как человека и как сотрудника — удивительным не было. Очень достойный сотрудник, он крайне исполнительный, достаточно ответственный человек. Ну и, самое главное, он неравнодушный».
За неравнодушие и мужество местные жители сегодня в очередной раз благодарят участкового. Все, кроме спасенного. Пострадавший мужчина, он же предполагаемый виновник пожара, получил медицинскую помощь, а узнав о приезде съемочной группы покинул больницу и на связь с сотрудниками полиции пока не выходил.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
05.05.2017
В Кирове бывшего участкового за мошенничества с квартирами умерших граждан приговорили к 5 годам колонии.
Популярные новости
09.03.2018