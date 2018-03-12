Поделиться новостью:

В ночь с 8-го на 9-ое марта личный состав городского отделения полиции номер 3 был задействован в поиске потерявшегося ребенка.

Кировский участковый спас человека из пожара. Оказавшись, в числе первых около горящего здания капитан полиции Сергей Перминов не только помог пожарным с эвакуацией людей, но и указал квартиру, где мог находиться один из жителей.Получив сообщение о горящем общежитии, полицейские, включая участкового Сергея Перминова, оказались на месте одними из первых.Сотрудники полиции бросились на помощь Пожарным и спасателям. И эта помощь оказалась неоценимой благодаря знанию полицейских необычной планировки здания.От лестницы и общей площадки коридор разделяется в 4х направлениях. Специалистам незнакомым с планировкой, с эвакуацией людей было сложно.Знание всех местных жителей в лицо помогло участковому не только быстро определить очаг возгорания, но и спасти жизнь человеку. На пятом этаже проживал мужчина, злоупотреблявший алкоголем, не увидев его ни в коридорах, ни на улице, Сергей Перминов направил пожарных сразу к его квартире.Пожарные вынесли пострадавшего из горящей квартиры и передали участковому, который сам вынес его к медикам. После этого Сергей снова вернулся в горящее здание, чтобы помочь с эвакуацией остальных жителей.Действия участкового во время пожара уже отмечены руководством областного управления МВД и в данный момент рассматривается вопрос о его поощрении.Благодарность за хорошую службу Сергей Перминов получил и от непосредственного руководства.За неравнодушие и мужество местные жители сегодня в очередной раз благодарят участкового. Все, кроме спасенного. Пострадавший мужчина, он же предполагаемый виновник пожара, получил медицинскую помощь, а узнав о приезде съемочной группы покинул больницу и на связь с сотрудниками полиции пока не выходил.