По факту схода снега с крыши на ребенка Следственный комитет начал расследование

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Следственный комитет начал проверку по факту падения снега на ребенка. Накануне на улице Карла Либкнехта у дома № 34 на 9-летнего мальчика сошла снежная масса.О вчерашних событиях напоминают пятна рядом с подъездом, ледяные глыбы и упавший снег. Девятилетний мальчик, который, по словам местных жителей, даже не жил в этом доме, а находился в гостях, пострадал от падения снега. Ребенок был госпитализирован, но уже известно, что его жизни ни чего не угрожает.Незамедлительно были опрошены очевидцы инцидента, а также представители управляющей компании и обслуживающей организации, в чьем ведении находится территория.В настоящее время Следственный комитет занимается выявлением ответственных лиц, и по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Семье пострадавшего, жильцам дома и очевидцам произошедшего остается только ждать результатов.Слова местной жительницы подтверждают и официальную версию управляющей компании. Снег убирали вчера, но не везде. Очистить балконы и оставшуюся часть кровли помешали припаркованные машины.