По факту схода снега с крыши на ребенка Следственный комитет начал расследование
О вчерашних событиях напоминают пятна рядом с подъездом, ледяные глыбы и упавший снег. Девятилетний мальчик, который, по словам местных жителей, даже не жил в этом доме, а находился в гостях, пострадал от падения снега. Ребенок был госпитализирован, но уже известно, что его жизни ни чего не угрожает.
ЕЛЕНА ФЕНИК, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СКР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«Степень тяжести вреда здоровью будет установлена заключением экспертизы. После поступления сообщения, на место незамедлительно прибыл следователь следственного комитета, где провел осмотр места происшествия, в том числе, исследовал крышу дома, и крыши козырьков балкона».
Незамедлительно были опрошены очевидцы инцидента, а также представители управляющей компании и обслуживающей организации, в чьем ведении находится территория.
В настоящее время Следственный комитет занимается выявлением ответственных лиц, и по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Семье пострадавшего, жильцам дома и очевидцам произошедшего остается только ждать результатов.
- Падение здесь произошло?
- Ну, вот здесь вот, вон там кровь. Вчера участковый еще приходил разбираться.
- А когда последний раз у вас чистили крышу?
- Ну, периодически чистят, я не знаю. Ну, может, недели 3 назад.
- Страшно из подъезда то выходить?
- Нет, нет, все нормально.
- А когда последний раз убирали?
- вот вчера как будто убирали.
Слова местной жительницы подтверждают и официальную версию управляющей компании. Снег убирали вчера, но не везде. Очистить балконы и оставшуюся часть кровли помешали припаркованные машины.
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Несмотря на то, что случай с падением снежной массы на девятилетнего ребенка, в администрации города Кирова уже охарактеризовали как вопиющую безответственность, ситуация на месте практически не изменилась — крыша здания, по-прежнему, вся в снегу, впрочем, как и кровли соседних домов и козырьков подъездов. А значит, любое потепление может обернуться трагедией».
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