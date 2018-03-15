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По факту схода снега с крыши на ребенка Следственный комитет начал расследование

Вчера, 20:45 | Просмотров: 164 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Следственный комитет начал проверку по факту падения снега на ребенка. Накануне на улице Карла Либкнехта у дома № 34 на 9-летнего мальчика сошла снежная масса.

О вчерашних событиях напоминают пятна рядом с подъездом, ледяные глыбы и упавший снег. Девятилетний мальчик, который, по словам местных жителей, даже не жил в этом доме, а находился в гостях, пострадал от падения снега. Ребенок был госпитализирован, но уже известно, что его жизни ни чего не угрожает.

По факту схода снега с крыши на ребенка Следственный комитет начал расследованиеЕЛЕНА ФЕНИК, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СКР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«Степень тяжести вреда здоровью будет установлена заключением экспертизы. После поступления сообщения, на место незамедлительно прибыл следователь следственного комитета, где провел осмотр места происшествия, в том числе, исследовал крышу дома, и крыши козырьков балкона».

Незамедлительно были опрошены очевидцы инцидента, а также представители управляющей компании и обслуживающей организации, в чьем ведении находится территория.

В настоящее время Следственный комитет занимается выявлением ответственных лиц, и по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Семье пострадавшего, жильцам дома и очевидцам произошедшего остается только ждать результатов.

- Падение здесь произошло?
- Ну, вот здесь вот, вон там кровь. Вчера участковый еще приходил разбираться.
- А когда последний раз у вас чистили крышу?
- Ну, периодически чистят, я не знаю. Ну, может, недели 3 назад.

- Страшно из подъезда то выходить?
- Нет, нет, все нормально.
- А когда последний раз убирали?
- вот вчера как будто убирали.

Слова местной жительницы подтверждают и официальную версию управляющей компании. Снег убирали вчера, но не везде. Очистить балконы и оставшуюся часть кровли помешали припаркованные машины.

По факту схода снега с крыши на ребенка Следственный комитет начал расследованиеЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Несмотря на то, что случай с падением снежной массы на девятилетнего ребенка, в администрации города Кирова уже охарактеризовали как вопиющую безответственность, ситуация на месте практически не изменилась — крыша здания, по-прежнему, вся в снегу, впрочем, как и кровли соседних домов и козырьков подъездов. А значит, любое потепление может обернуться трагедией».


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