Жителя Оричей приговорили к 2,6 годам лишения свободы за кражу 900 тысяч рублей на почте.

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20-летний молодой человек признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с проникновением в жилище) и п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере).

В ночь с 3 на 4 ноября 2017 года он проник в помещение почеты, расположенное в п. Верхошижемье, и похитил более 900 тыс. рублей, которые предназначались для выдачи пенсий.

В ходе следствия выяснилось, что молодой человек совершил еще три кражи в Оричевском районе из жилых домов. Общая сумма похищенного составила 70 тысяч рублей. Суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

Отбывать срок осуждённый будет в колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

по информации прокуратуры Кировской области