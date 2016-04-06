В Кирове задержали двух мужчин, подозреваемых в серии краж автомобильных аккумуляторов.

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На счету молодых людей как минимум 18 преступных эпизодов.

Начиная с декабря 2017 в полицию поступали сообщения от жителей Кирова о кражах аккумуляторных батарей из их автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов.

Все хищения были совершены из машин отечественного производства и не оборудованных сигнализацией.

В результате комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 3-го отдела Управления уголовного розыска областного УМВД установили личности подозреваемых. Ими оказались двое кировчан, 1999 года рождения. На днях их удалось задержать.

По словам подозреваемых, аккумуляторы они продавали и «заработали» около 10 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. На период проведения следствия молодым людям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.

по информации УМВД по Кировской области