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СКР: в Кирове задержан первый подозреваемый по уголовному делу по факту падения крана на жилой дом.

Сегодня, 19:24 | Просмотров: 102 | Версия для печати
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В СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту дачи заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 217.2 УК РФ).
 
Напомним, ЧП произошло 19 января 2018 года. При строительстве жилого дома на улице МОПРа г. Кирова произошло падение крана, в результате которого машинист крана погиб. Двое рабочих получили производственные травмы. И частично был разрушен двухэтажный жилой дом.
 
В ходе предварительного расследования было установлено, что с февраля по март 2017 года эксперт ООО «Кран Сервис» проводил экспертизу промбезопасности крана. Были выявлены дефекты, после устранением которых кран был допущен к эксплуатации.
 
По версии следствия, причиной падения крана стала неправильная запасовка грузового каната. При эксплуатации произошло трение о стреловой расчал, что привело к последующему разрыву каната. Неправильная запасовка грузового каната была осуществлена при его монтаже непосредственно на строительной площадке до проведения экспертизы промбезопасности. И эксперт должен был выявить данные существенные нарушения.
 
16 марта эксперт ООО «Кран Сервис» был задержан. Следователями СУ СКР по Кировской области будет продолжена работа по установлению всех обстоятельств.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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