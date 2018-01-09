Бывший директор кировского турагентства обвиняется в крупном мошенничестве.
35-летняя директор одного из турагентств Кировской области в течение 2016 года оформляла для клиентов путевки и взимала за них соответствующую плату.
Но фактически люди не смогли воспользоваться своими путевками, так как все деньги клиентов директор агентства потратила на свои нужды.
В числе 24 потерпевших оказались не только жители Кирова, но и Кирово-Чепецка, и Москвы. В общей сложности им был причинен материальный ущерб в размере 1 154 370 рублей. Отпуск был испорчен у 41 гражданина: потерпевших и членов их семей.
В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело.
В ходе следствия, которое продолжалось почти год, подозреваемая возместила большую часть причиненного ущерба.
7 томов материалов уголовного дела по обвинению кировчанки в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
по информации УМВД по Кировской области
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