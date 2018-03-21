Чиновница из Советска подозревается в получении взятки

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Специалист отдела ЖКХ и муниципальной собственности г. Советска отвечала за исполнение административного наказания осужденным в виде обязательных работ.По версии следствия, в феврале женщина предложила мужчине зачесть отбытие наказания без фактического выполнения работ в случае передачи ей взятки в сумме 11 900 рублей, на что последний согласился.В марте мужчина предоставил чиновнице частями запрашиваемые средства, после чего женщина передала ему пакет составленных ею документов об отбытии им административного наказания в виде обязательных работ.Следственными органами СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УЭБиПК УМВД России по Кировской области.Подозреваемая в ходе допроса свою вину признала, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.Сотрудниками Следственного комитета будут всесторонне исследованы обстоятельства произошедшего, не исключается версия о наличии иных преступных эпизодов в действиях подозреваемой.Расследование уголовного дела продолжается.