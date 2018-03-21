В Кирово-Чепецком районе вор под покровом ночи проник в магазин
Как выяснилось, местный 18-летний житель ночью сорвал решетку на окне магазина и, выдавив стекло, похитил продукты питания и спиртные напитки на общую сумму 5 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, похищенный из магазина товар был у него изъят.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России. Проводятся следственные действия.
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