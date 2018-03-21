В Кирово-Чепецком районе вор под покровом ночи проник в магазин

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Накануне участковому уполномоченному полиции, обслуживающему деревню Марковцы в 60 километрах от Кирово-Чепецка, поступило сообщение о том, что ночью было совершено проникновение в магазин. Полицейский передал информацию в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кирово-Чепецкий» и еще до прибытия следственно-оперативной группы установил личность причастного.Как выяснилось, местный 18-летний житель ночью сорвал решетку на окне магазина и, выдавив стекло, похитил продукты питания и спиртные напитки на общую сумму 5 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, похищенный из магазина товар был у него изъят.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России. Проводятся следственные действия.