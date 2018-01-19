Прокуратура выявила нарушения норм технической эксплуатации в доме, пострадавшем от падения крана.

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Прокуратура Октябрьского района города Кирова приняла меры реагирования по факту падения башенного крана при строительстве многоэтажного жилого дома на улице МОПРа, 109.

ЧП произошло 19 января 2018 года. Кран принадлежал ООО «СМУ 12». В результате происшествия кровля и фасад здания были частично разрушены.

Двое рабочих получили телесные повреждения, погиб машинист крана.

Прокуратура провела проверку соблюдения ООО «СМУ 12» законодательства об охране труда и промбезопасности. Было установлено, что в ООО «СМУ 12» отсутствовал надлежащий контроль за действиями работников.

Также была проведена проверка соблюдения ООО «УК Октябрьского района г. Кирова» жилищного законодательства при эксплуатации поврежденного дома. В ходе визуального осмотра мест общего пользования выявлены многочисленные нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (прогибы перекрытия, трещины в углах помещения и на потолке, трещины и следы протечек, отслоения обоев по периметру перекрытия, обрушения штукатурного слоя и др.).

По факту выявленных нарушений закона прокуратурой района в адрес руководителя ООО «УК Октябрьского района г. Кирова» внесено представление с требованием их устранения.

по информации прокуратуры Кировской области