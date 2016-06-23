Сотрудника кировской полиции уволили за служебный подлог.

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По материалам ОРЧ собственной безопасности УМВД России по Кировской области следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и 292 УК РФ «Служебный подлог» в отношении бывшего сотрудника УМВД России по г. Кирову.

В сентябре 2017 года данный молодой человек незаконно составил в отношении работника одного из баров Кирова протокол об административном правонарушении. В документ полицейский внес заведомо ложные сведения о якобы совершенном административном правонарушении.

Аналогичным образом им был составлен фиктивный протокол и в отношении продавца продуктового магазина.

В УМВД России по Кировской области была проведена служебная проверка.

По ее результатам сотрудник из органов внутренних дел уволен. Его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

по информации СУ СКР по Кировской области