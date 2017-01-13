В Кирове совершено нападение на продавца магазина с применением газового баллончика.

Поделиться новостью:

По горячим следам полицейские раскрыли разбой, совершенный в отношении продавца.

В магазин зашли двое мужчин. Один из них остался стоять на входе, а второй прошел в зал, где взял две бутылки спиртного, направился на выход, не заплатив за товар.

Подельник выпустил его на улицу, а сам стал удерживать продавца, которая хотела догнать похитителя. При этом мужчина брызнул в лицо женщине из газового баллончика и сбежал с места преступления.

Похитителя товара задержали спустя короткое время. Будучи в нетрезвом состоянии, он не сумел уйти далеко от места нападения.

Вскоре был задержан и его подельник.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК России «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия».

по информации УМВД по Кировской области