В Кирове "садового" вора приговорили к 1 году колонии строгого режима.

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В ноябре 2017 года сотрудники полиции в садоводческом товариществе в микрорайоне Радужный по подозрению в совершении краж из садовых домиков задержали ранее судимого жителя Нововятского района.

В одном из домиков были похищены алюминиевые кастрюли, электропроводка и иное имущество. Ущерб владельцу составил около тысячи рублей.

Из соседнего садового домика были похищены несколько метров медного кабеля.

Доставленный в отдел подозреваемый признался в совершении этих преступлений. Похищенное вор сдал в пункт приема металла и на вырученные деньги купил спиртное.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. В суде обвиняемый признал вину полностью. Причиненный им ущерб он возместил на стадии расследования.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

по информации УМВД по Кировской области