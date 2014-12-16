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Новости / Происшествия

В Кирове "садового" вора приговорили к 1 году колонии строгого режима.

Вчера, 12:50 | Просмотров: 142 | Версия для печати
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В ноябре 2017 года сотрудники полиции в садоводческом товариществе в микрорайоне Радужный по подозрению в совершении краж из садовых домиков задержали ранее судимого жителя Нововятского района.
 
В одном из домиков были похищены алюминиевые кастрюли, электропроводка и иное имущество. Ущерб владельцу составил около тысячи рублей.
 
Из соседнего садового домика были похищены несколько метров медного кабеля.
 
Доставленный в отдел подозреваемый признался в совершении этих преступлений. Похищенное вор сдал в пункт приема металла и на вырученные деньги купил спиртное.
 
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. В суде обвиняемый признал вину полностью. Причиненный им ущерб он возместил на стадии расследования.
 
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
 
Приговор вступил в законную силу.
 
по информации УМВД по Кировской области


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