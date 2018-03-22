Прокуратура Октябрьского района проверила действия строительной организации, которой принадлежал башенный кран, упавший на жилой дом
Было установлено, что строительная компания не проводила надлежащим образом инструктаж своих работников и оценку их готовности к работе, тем самым нарушая правила безопасности при проведении строительных работ. Также обвиняются члены экспертной комиссии промышленной безопасности, которые, не смотря на вышеуказанные нарушения, выдали организации положительное заключение. Следственное управление СК России по Кировской области уже возбудило уголовные дела по обоим фактам.
ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наряду с этим прокуратура Октябрьского района города Кирова провела проверку соблюдения жилищного законодательства УК Октябрьского района в действиях которой выявлены многочисленные нарушения при контроле за качеством и содержанием жилого дома. Результаты проверки были направлены руководителю УК для устранения выявленных нарушений закона».
Добавим, что все жильцы дома вернутся в свои квартиры. Аварийным он не признан. Временное жилье потребовалось только одному человеку, остальные проживают у родственников. В настоящее время в усиленном режиме идут восстановительные работы. Возводятся стены, кровля и внутренняя отделка пострадавших квартир. Подрядчик обещает закончить все работы в течение месяца.
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