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Лед на реках становится опасным для рыбаков

Вчера, 20:00 | Просмотров: 92 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Яркое весеннее солнце стало прогревать лед на реке Вятке. В некоторых местах уже появляются опасные проталины. Сотрудники МЧС начали выставлять специальные предупреждающие аншлаги.

- Толщина льда составляет 62 сантиметра.

Специалисты ГИМС МЧС в очередной раз измеряют толщину льда. 62 сантиметра - это хороший показатель для безопасной зимней рыбалки. Однако, уже на 10 метров ближе к берегу ледяной покров реки на 8 сантиметров меньше. Это говорит о том, что весеннее тепло делает своё дело, и лед постепенно становится опасным. Теперь задача сотрудников МЧС проинформировать рыбаков об изменениях и напомнить правила безопасности.

Лед на реках становится опасным для рыбаковМИХАИЛ ПОГУДИН, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ЦЕНТРА ГИМС МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Толщина не менее 7и сантиметров, весной к этой цифре можно прибавить еще сантиметров 10, потому что структура льда она весной более рыхлая пористая. Менее прочный лед, имеющий оттенок такой мутновато-желтый, более такой темный. Но также если есть уже места наледи, то есть вода появляется у берегов, то есть это уже говорит о том, что лед достаточно уже такой менее прочный».

По оценкам специалистов, лед будет оставаться безопасным для рыбаков еще около трех недель. Бурение и замер толщины льда, а также установка информационных табличек происходит в популярных среди любителей зимней рыбалки местах. Сегодня это Карьеры у реки Вятки в Слободе Санниковы.

Лед на реках становится опасным для рыбаковАНАСТАСИЯ ДОЛГИХ, СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Здесь у нас самое большое скопление количества рыбаков. Эти рейды мы проводим ежегодно. В весенний период особое внимание мы уделяем этому месту. Мы устанавливаем информационные таблички. Инспекцией проводятся с ними разъяснительные беседы».

Лед на реках становится опасным для рыбаковЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Установленные таблички носят не запрещающий, а информационный характер. А это значит, что у любителей зимней рыбалки на льду еще есть пара недель в запасе. А вот выезжать на водоемы на автомобилях уже нельзя, если речь не идет о специализированных ледовых переправах. Как показали замеры МЧС, толщина льда везде разная, а значит выезд на лед, даже на среднестатистической легковушке - опасен для жизни. К слову, специализированные ледовые автомобильные переправы будут закрыты, в большинстве своем 28 марта».


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