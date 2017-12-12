Лед на реках становится опасным для рыбаков

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Яркое весеннее солнце стало прогревать лед на реке Вятке. В некоторых местах уже появляются опасные проталины. Сотрудники МЧС начали выставлять специальные предупреждающие аншлаги.Специалисты ГИМС МЧС в очередной раз измеряют толщину льда. 62 сантиметра - это хороший показатель для безопасной зимней рыбалки. Однако, уже на 10 метров ближе к берегу ледяной покров реки на 8 сантиметров меньше. Это говорит о том, что весеннее тепло делает своё дело, и лед постепенно становится опасным. Теперь задача сотрудников МЧС проинформировать рыбаков об изменениях и напомнить правила безопасности.По оценкам специалистов, лед будет оставаться безопасным для рыбаков еще около трех недель. Бурение и замер толщины льда, а также установка информационных табличек происходит в популярных среди любителей зимней рыбалки местах. Сегодня это Карьеры у реки Вятки в Слободе Санниковы.