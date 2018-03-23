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Новости / Происшествия

В Слободском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина.

Сегодня, 08:17 | Просмотров: 348 | Версия для печати
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Авария произошла утром 22 марта 2018 года.
 
На четвертом километре автодороги Шестаково-Лекма-Мяконьки столкнулись «ВАЗ» и КамАЗ. По предварительным данным УГИБДД УМВД России по Кировской области, женщина находилась за рулем автомобиля «ВАЗ-21099».
 
В какой-то момент она потеряла управление над автомобилем и машину вынесло на полосу встречного движения. Там произошло лобовой столкновение с «КамАЗом».
 
Грузовик буквально смял легковой автомобиль. У женщины-водителя шансов уцелеть практически не было. Она скончалась на месте аварии.
 
Обстоятельства ДТП уточняются.


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