В Слободском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина.
Авария произошла утром 22 марта 2018 года.
На четвертом километре автодороги Шестаково-Лекма-Мяконьки столкнулись «ВАЗ» и КамАЗ. По предварительным данным УГИБДД УМВД России по Кировской области, женщина находилась за рулем автомобиля «ВАЗ-21099».
В какой-то момент она потеряла управление над автомобилем и машину вынесло на полосу встречного движения. Там произошло лобовой столкновение с «КамАЗом».
Грузовик буквально смял легковой автомобиль. У женщины-водителя шансов уцелеть практически не было. Она скончалась на месте аварии.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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